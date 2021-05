Subsidie voor culinaire vakschool vanwege coronapandemie

nieuws

Foto: Provincie Groningen

De culinaire vakschool krijgt 40 duizend euro subsidie van de provincie Groningen.

Het aantal aanmeldingen is door de coronapandemie sterk achtergebleven. Daarnaast moest de groepsgrootte terug van dertien naar negen vanwege de RIVM richtlijnen om afstand te houden.

“Bij de Culinaire Vakschool worden op jaarbasis gemiddeld veertig deelnemers opgeleid tot assistent kok”, aldus gedeputeerde Tjeerd van Dekken. “De uitstroom naar een betaalde baan is zeer succesvol gebleken. Gemiddeld vindt meer dan 60% van alle deelnemers werk in de horeca en schoolverlaters zijn weer terug naar school gegaan of zijn gestart met een vervolgopleiding”.