Studentenhuis enige tijd ontruimd na leegspuiten brandblusser

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een studentenhuis aan de Prinsenstraat in de Groningse binnenstad is in de nacht van maandag op dinsdag enige tijd ontruimd geweest nadat er in het gebouw een brandblusser was leeggespoten. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een woningbrand kwam om 00.45 uur bij de hulpdiensten binnen. Omdat het om een gebouw in de binnenstad gaat werden direct twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse gestuurd. “Eén van de aanwezigen heeft in het pand een brandblusser leeggespoten”, vertelt Wind. “Waarom dit gedaan is, is onbekend. Brandweerlieden hebben in het pand een controle uitgevoerd maar zij hebben geconstateerd dat er geen brand is.”

Ook een ambulance kwam ter plaatse. “Door het leegspuiten van de brandblusser zijn verschillende bewoners niet lekker geworden. Zij zijn gecontroleerd door de ambulanciers. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.” Vanwege het incident werd het pand enige tijd ontruimd. “Er stonden bij aankomst van de hulpdiensten een behoorlijk grote groep studenten op straat. Rond 01.30 uur werd het pand vrijgegeven en kon iedereen weer naar binnen.”