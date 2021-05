Studenten vragen aandacht voor corona-isolement met ‘kamer’ op Grote Markt

nieuws

Foto: Cisca Wijmenga via Twitter (@wijmenga_cisca)

De Studenten Organisatie Groningen heeft donderdagmiddag aandacht gevraagd voor het isolement waar studenten onder lijden door de coronacrisis. Fysiek onderwijs, of zoals de studenten het zelf noemen ‘lichamelijke opvoeding’, moet zo snel mogelijk weer vaker kunnen, aldus de SOG.

De studenten zetten donderdag een ‘studentenkamer’ op de Grote Markt, om zo te laten zien in welke ruimte de studenten het afgelopen jaar hebben moeten leren.“Velen van ons moesten in onze kamers blijven, urenlang online lezingen volgen”, zo schrijven de studenten op Facebook. We missen de fysieke interactie met onze leeftijdsgenoten, en de academische prestaties van studenten zijn teruggelopen als gevolg van dit voortdurende isolement.”

De Rijksuniversiteit moet daarom zo snel mogelijk ruimte maken voor meer fysiek onderwijs, aldus de SOG: “Deze kwestie is te belangrijk om te negeren of over het hoofd te zien, en er moet meer aandacht worden besteed aan de kwesties waarmee studenten tijdens deze pandemie geconfronteerd worden. Eén jaar in onze kamers is genoeg!”

Rector Magnifucus Cisca Wijmenga ging donderdagmiddag in gesprek met de studenten.

Op bezoek bij onze ⁦@univgroningen⁩ ⁦@SOG_Groningen⁩ studenten die op de Grote Markt een studenten kamer hebben nagebouwd om aandacht te vragen voor gebrek aan fysiek onderwijs 👨‍💻🧑🏻‍💻 pic.twitter.com/ppbqpMVJvB — Cisca Wijmenga (@wijmenga_cisca) May 13, 2021