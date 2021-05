Straat in De Hoogte kleurt in oranje EK sfeer

nieuws

Foto Andor Heij. Cortinghlaan in oranje sfeer.

Het EK voetbal start over een kleine twee weken, maar toch kleuren nog weinig straten in Groningen oranje.

Enkele bewoners van de Cortinghlaan in De Hoogte brachten daar zaterdag verandering in en versierden hun straat deels in oranje kleuren om de steun aan het Nederlands elftal te tonen.

Nederland doet voor het eerst in zeven jaar weer mee aan een eindronde. Het EK start op vrijdag 11 juni met de wedstrijd Turkije – Italië. Nederland speelt de zondag er op in Amsterdam tegen Oekraïne. Omdat het om het 60-jarig jubileum van het EK gaat wordt het kampioenschap niet in één of twee landen, maar in elf landen gespeeld.

Nederland speelt alle groepswedstrijden in Amsterdam. De andere twee tegenstanders in de poule zijn Oostenrijk en Noord Macedonië.