Storing Borgbrug verholpen

nieuws

Foto: Martin Nuver, 112groningen

De storing in de Borgbrug over het Eemskanaal is woensdag tegen het middaguur verholpen. De storing heeft een kleine twee uur geduurd.

De brug tussen Lewenborg en Meerstad stond woensdag sinds 10.00 uur open en kon niet meer omlaag. Het verkeer moest tijdelijk omrijden. Schepen konden wel onder de brug door.

De Borgbrug kampte zaterdag ook twee keer met een storing. Volgens Rijkswaterstaat is de fout gevonden in een technisch onderdeel van de brug. Er is inmiddels een nieuw exemplaar van het bewuste onderdeel besteld. Dat wordt zo snel mogelijk geplaatst.