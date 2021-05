Stichting Bevrijdingsbos legt bloemen bij herinneringsplaquette Paterswoldseweg

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het bestuur van de stichting Het Bevrijdingsbos heeft dinsdag bloemen gelegd bij de herinneringsplaquette van Fred Butterworth aan de Paterswoldseweg.

Door de coronamaatregelen vond de herdenking in kleine kring plaats. “Het is goed om hier bij stil te staan”, vertelt voorzitter John van der Woude van Het Bevrijdingsbos. “Op deze plek kwam de eerste Canadese soldaat om het leven.” Fred Butterworth was die eerste soldaat die om het leven kwam. Butterworth zat samen met een aantal collega’s in een tank die op de Paterswoldseweg geraakt werd door een Duitse Panzerfaust. De tank boorde zich daarop in de gevel van een aantal huizen en vloog in brand. De collega’s wisten de tank te verlaten, Butterworth kwam om het leven.

De bevrijding van Groningen duurde uiteindelijk vier dagen. In totaal kwamen 43 Canadese militairen om het leven. “Deze 43 militairen hebben de hoogste prijs betaald voor onze vrijheid. Het is belangrijk dat we daar bij stil staan en dat we dat ook in de toekomst blijven doen.” Woensdag, op Bevrijdingsdag, worden er door de stichting bloemen gelegd in het Bevrijdingsbos. De bloemen worden gelegd bij het regimentenplateau dat in het bos is te vinden.