Sterke toename van cybercrime in Groningen

Foto: Pixabay

In de eerste vier maanden van dit jaar waren in er Groningen bijna tweemaal zoveel meldingen van cybercrime als in de eerste maanden van 2020. Dat blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl.

Er is sprake van een toename van ruim 86 procent. Ten opzichte van 2019 is het aantal meldingen van online misdrijven zoals phishing of whatsapp-fraude zelfs verdrievoudigd. VPNGids.nl baseert haar onderzoek op de meest recente politiecijfers. De naam is afgeleid van VPN; die zorgt voor een beveiligde verbinding tussen het internet en zijn gebruikers.

Van januari tot en met april van dit jaar deden Groningers in totaal 233 cybercrimemeldingen. Bijna de helft van de slachtoffers woont in de gemeente Groningen. De toename in Groningen valt hoger uit dan het landelijke cijfer van 78 procent.