Sterke prijsdaling trouwerijen in gemeente Groningen

nieuws

De gemeentelijke trouwkosten in Groningen zijn in de afgelopen twee jaar fors gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van The Perfect Wedding, op basis van gemeentelijke data.

Op doordeweekse dagen (maandag t/m donderdag) betaalt een stel 325 euro aan gemeentelijke trouwkosten. In 2019 was dat nog 409 euro. De prijs voor trouwen op vrijdag werd zelf gehalveerd, van 745 euro naar hetzelfde bedrag van 325 euro. Op zaterdag en zondag trouwen kost nu 450 euro. Twee jaar geleden betaalde een stel nog 1.313 euro voor een huwelijk op deze dagen.

Met deze daling qua trouwprijzen staat Groningen vrijwel bovenaan in Nederland. De gemiddelde prijs voor trouwen steeg in Nederland juist met 7,4 procent in de afgelopen twee jaar. In Delft zijn stellen het duurst uit voor een gemeentelijk trouwceremonie. Een bruidspaar betaalt hier 2.108 euro aan de lokale overheid voor een trouwerij op zondag. Voor dat bedrag kunnen zestien bruidsparen doordeweeks trouwen in Moerdijk. Daar kost een doordeweeks huwelijk 125 euro.