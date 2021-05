Stembus voor Kunst op Straatprijs geopend

nieuws

Het kunstwerk Stad en Lande in Garmerwolde is één van de genomineerde kunstwerken. Foto: Gerardus - Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15376673

Welk kunstwerk in de gemeente Groningen wint dit jaar de Kunst op Straatprijs? Voor de prijs zijn tien kunstwerken genomineerd waar sinds afgelopen vrijdag op gestemd kan worden.

Voor de prijs zijn onder andere het kunstwerk ‘Farsi Largo’ genomineerd dat op het Waagplein is te vinden, ‘De Bron’ op het Raadhuisplein in Haren en ‘Stad en Lande’ in Garmerwolde. Tot en met 11 juni kan er gestemd worden op deze website. Bij de editie van vorig jaar kreeg het kunstwerk ‘Mysteries van Helperzoom’ van kunstenaars Will Beckers de prijs.

De Kunst op Straatprijs maakt onderdeel uit van de Kunst op Straatweken. Doel van deze weken is om de bijna zeshonderd kunstuitingen in de gemeente Groningen in het zonnetje te zetten. Het thema van dit jaar is ‘ontmoeting’ en de weken worden georganiseerd door Kunstpunt Groningen.