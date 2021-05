Statenfracties willen veiligheidsgaranties voor nieuwe isotopenfabriek

nieuws

Foto: SHINE Medical

De Statenfracties van Forum voor Democratie en Code Oranje willen van het provinciebestuur weten welke gevolgen de productie en het transport van radioactief materiaal, in de nieuw te bouwen isotopenfabriek van SHINE Medical in de provincie Groningen, gaat hebben voor de veiligheid in de omgeving.

De Statenfracties weten te melden dat Meiltje de Groot, directeur van Groningen Airport Eelde, verwacht dat er vijf keer per week een vlucht met radioactief materiaal vanaf de luchthaven gaat vertrekken. Deze vluchten, alsmede de mogelijke productie van radioactief afval vanuit de fabriek, baren de fracties zorgen.

De fracties willen daarom weten of de provincie reeds een vergunningsprocedure is gestart voor de fabriek, waarvan nog niet precies bekend is waar deze komt te staan. Mocht dat het geval zijn, willen de fracties inzage in de veiligheidsscenario’s die daarbij worden opgesteld, om zo te bepalen welke risico’s de fabriek met zich meedraagt.

Daarnaast noemen de fracties het frappant dat het provinciebestuur zich fel tegen de komst van een nieuwe kerncentrale in Groningen heeft gekeerd, terwijl de isotopenfabriek volgens FvD en Code Oranje ‘ ook een kernreactor dan wel een cyclotron/deeltjesversneller zal bevatten.’ De fracties zijn beide voorstander van een nieuwe verkenning van meer kernenergie in Nederland.