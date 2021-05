Vaccinatie dak- en thuislozen in Groningen start maandag

nieuws

Foto: U.S. Secretary of Defense via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

Vanaf maandag begint de GGD Groningen met het vaccineren van dak- en thuislozen tegen het coronavirus.

Naast Groningen wordt er in veertien andere GGD regio’s ook begonnen met vaccineren. Daaronder is ook Drenthe. In Friesland worden de dak- en thuislozen later ingeënt.

Zij krijgen het vaccin Janssen. Hiermee is één prik afdoende. Omdat dak- en thuislozen een lastig te benaderen groep is wordt per regio bekeken wat de beste aanpak is. Er worden verschillende prikdagen georganiseerd. Het vaccineren gebeurt door mobiele teams of op opvanglocaties.