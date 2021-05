Spreekverbod geëist tegen oud-milieuofficier van justitie uit Haren

nieuws

Screencap uit het item van Zembla, waarin Biezenveld zich uitspreek over Bontrup

Bouwstoffenbedrijf Bontrup wil dat Gustaaf Biezeveld uit Haren, oud-milieuofficier van justitie, een spreekverbod krijgt opgelegd als het om granuliet gaat. Dat werd bekend tijdens een rechtszaak die Bontrup aanspande tegen de 74-jarige Biezeveld, zo meldde het BNNVARA-programma Zembla woensdag.

Ook eist het bouwstoffenbedrijf dat Biezeveld zijn uitspraken, gedaan in de uitzending van Zembla en tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer, rectificeert. Het bedrijf wil dat de rechtbank de oud-officier een dwangsom oplegt als dit niet gebeurt en eist daarnaast een schadevergoeding.

Biezeveld deed de betwiste uitspraken in de Zembla-uitzending ‘De afvaldump door Rijkswaterstaat’, uitgezonden op 20 januari jongstleden. Hij betoogde onder meer dat Bontrup jarenlang met een verkeerd productcertificaat heeft gewerkt. In de Tweede Kamer vroeg Biezenveld daarom aan minister Van Veldhoven om de stortingen van granuliet, die plaatsvinden in natuurplas Over de Maas tussen Alphen en Dreumel, per direct te stoppen en aangifte te doen tegen het bedrijf.

Volgens Zembla liet de voormalig milieuofficier woensdag weten nog steeds achter de uitlatingen te staan. De advocaat van Bontrup betoogt echter dat het bedrijf, door de uitspraken van Biezenveld, ‘ten onrechte en op een activistische manier is weggezet als een criminele organisatie. ‘

De uitspraak laat, door de coronadrukte en door de complexiteit van de zaak, waarschijnlijk langer dan zes weken op zich wachten.

Biezenveld is ook bekend in de gemeente Groningen en met name in Haren, waar hij zich al jaren verzet tegen de gemeentelijke herindeling. Recentelijk startte hij, namens het Burgercomité Haren, een massale bezwaarprocedure tegen de verhoging van de afvalstoffenheffing in het dorp, als gevolg van de gemeentelijke herindeling.