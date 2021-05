Sportschool bouwt tuin om tot trainingsruimte

Door weer en wind blijft Pepijn Leppers van Allround Crossfit Groningen trainingen geven in de buitenlucht. Het demissionaire kabinet stelt verdere versoepelingen voorlopig uit.

Dat betekent dat bijvoorbeeld dierentuinen, attractieparken en sportscholen voorlopig nog niet opengaan.

“Het is jammer maar tegelijkertijd is het iets wat buiten onze controle ligt. Dus ja we moeten gewoon maar dealen met de punches om het zo maar te zeggen.

Ondertussen geven ze trainingen in de buiten trainingsruimte. Iets wat voorheen nog de tuin was. “Met hulp van wat leden hebben we de hele tuin omgespit, matten er op en zodoende kunnen we hier buiten gewoon lekker trainen”.

Ondanks dat het weer niet altijd meezit, komt lid Merel met plezier buiten trainen. “Als je gewoon een leuk team om je heen hebt dan motiveert dat alleen maar meer. En als je er dan toch al bent dan maakt de regen ook niet meer uit!”