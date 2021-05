Sportscholen openen na maanden weer de deuren

Vanaf vandaag mogen de sportscholen weer open. De sportscholen zijn maanden dicht geweest om het coronavirus tegen te gaan. Stefan Alfons van sportschool Totally In Shape was er vanochtend vroeg bij.

“Ik was vanochtend om 07.30 al in de sportschool. We zijn zo lang dicht geweest dus ik moest veel voorbereiden” vertelt Alfons. De leden van Totally In Shape konden niet wachten om de sportschool weer te bezoeken. Alfons kreeg zelfs meerdere bossen bloemen.

Wel is het belangrijk om rustig te beginnen. “Iedereen wil nu weer gaan sporten in de sportschool, maar mensen moeten wel rustig aan doen. Anders krijg je straks last.” vertelt Alfons.

In de reportage laat de sportschoolhouder drie verschillende oefeningen zien waar iedereen mee kan beginnen om weer rustig het sportschema op te pakken.