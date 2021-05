Spoorlijnen in Groningen krijgen nieuw beveiligingssysteem

nieuws

Foto via Provincie Groningen

In Groningen en Friesland wordt voor 2030 zo’n 270 kilometer aan treinspoor uitgerust met het spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS). Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven toegezegd aan de twee noordelijke provincies.

Het huidige treinbeveiligingssysteem ATB (Automatische Trein Beïnvloeding) is aan vervanging toe. Het Rijk en de provincie willen daarom niet meer investeren in dit oude systeem, maar direct overstappen op ERTMS, om zo een slordige 60 miljoen uit te sparen en te gaan besteden aan nieuw materiaal en opleidingen.

Het systeem is niet alleen belangrijk voor de netbeheerders en de treinexploitanten, maar ook voor reizigers. Het treinvervoer in de provincie wordt veiliger en efficiënter. Na de invoering van ERTMS kunnen er meer treinen over het bestaande spoor rijden en vertrekken de treinen vaker op tijd. Daarnaast kunnen, dankzij dit nieuwe systeem, zelfrijdende treinen worden ingezet op het noordelijke spoor.

“Nu al kiezen voor ERTMS is een goed en logisch besluit”, zo stelt een verheugde Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk. “Hierdoor kunnen we de regionale treinen uitrusten met het modernste beveiligingssysteem en kan personeel al worden opgeleid om te werken met ERTMS. Ook zetten we stappen om zelfrijdende treinen in de toekomst mogelijk te maken. We laten hiermee opnieuw zien dat wij innovaties omarmen en koploper willen zijn als het gaat om een modern en duurzaam OV.”

Voor de aanpassingen aan het spoor zal het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meer dan 300 miljoen euro uittrekken. Daarnaast bedragen de kosten voor het ombouwen van zo’n 70 treinen. Het personeel opleiden in het gebruik van het systeem kost nog eens 90 miljoen euro. Hiervan zal 60 miljoen euro door het Rijk worden betaald, 20 miljoen euro door de provincie Groningen en 10 miljoen euro Fryslân.