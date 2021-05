“Spannende strijd tussen de weermodellen: in het weekend hoogzomer, of toch niet?”

nieuws

De strijd tussen de verschillende weermodellen blijft maandagavond ongemeen spannend. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het komend weekend twee kanten op gaan.

“Dinsdag is er veel bewolking en vallen er talrijke buien”, vertelt Kamphuis. “Deze buien kunnen gepaard gaan met een klap onweer en zware windstoten. In de loop van de middag neemt de buiigheid af. Bij een vrij krachtige of krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 5 tot 6, wordt het 9 graden. Boven het Lauwersmeergebied komt een windkracht 7 te staan, langs de Wadden zo nu en dan stormachtig, windkracht 8.”

“Op Bevrijdingsdag zijn er opnieuw buien met later op de dag ook wat ruimte voor de zon. Het wordt 10 graden. Op donderdag en vrijdag is het met 10 tot 12 graden nog altijd koel. Er is kans op een bui maar de zon schijnt ook zo nu en dan. In het weekend gaat de zon vaker schijnen en wordt het snel warmer. Zaterdag wordt het 16 graden, zondag 22 tot mogelijk 25 graden.”

Hoe zit het precies met de strijd tussen de weermodellen?

“Ik kan dat het beste laten zien door middel van de onderstaande kaartjes. Links zie je het Amerikaanse model, het NCEP. Rechts zie je het Europese ECMWF. Voor komende zondag vliegen de beide modellen elkaar als het ware in de haren. De Amerikanen laten de maximumtemperatuur op 15 of 16 graden uitkomen, terwijl het model van de Europese lidstaten voor een volle zomerdag gaat met een explosie van het kwik tot wel 25 graden. Het is een hele spannende strijd!”