Spandoeken van supporters voor Nunë en Davit tijdens FC Groningen – AZ

Foto: Ronald Westra

Een aantal supporters van FC Groningen heeft donderdagmiddag een steunbetuiging voor Nunë en Davit uit Groningen opgehangen in het Hitachi Capital Mobility Stadion, tijdens de thuiswedstrijd tegen AZ. De supporters willen de situatie van de twee kinderen, die dreigen te worden uitgezet naar Armenië, opnieuw onder de aandacht brengen.

‘Nunë en Davit horen hier!’ staat op een van de spandoeken. “Ze wonen al hun hele leven in de Oosterparkwijk, de wijk waar vroeger het FC Groningen stadion stond, dus ze horen hier!”, aldus een van de supporters. De negenjarige Nunë en de zevenjarige Davit poseerden zelf ook even voor de opgehangen spandoeken.

De twee kinderen zijn geboren en getogen in Groningen. Ze zijn nog nooit in Armenië geweest, spreken de taal niet en kennen er niemand. Maar Nunë en Davit dreigen nu wel uitgezet te worden naar het land in de zuidelijke Kaukasus, omdat de ouders van de kinderen in 2010 uit Armenië vluchtten.

In 2019 deden de kinderen een beroep op het kinderpardon, maar dit werd afgewezen. Sinds de Kerst van vorig jaar dreigen de kinderen te worden uitgezet, omdat ‘de ouders niet altijd in beeld zijn geweest bij de IND’ en omdat er ‘geen sprake is van een groot sociaal netwerk’. Deze uitspraak van de IND zorgde voor veel weerstand, zo ook bij Kamerleden Don Ceder (Christen Unie) en Marieke Koekkoek (Volt). Zij stelden vragen aan de staatssecretaris over zijn besluit.

Inmiddels is een petitie om hen hier in Nederland te laten blijven al 24.500 keer getekend. Er zijn minimaal 40.000 handtekeningen nodig om het op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. De petitie kan hier ondertekend worden.