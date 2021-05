Spandoek aan Van Doorenveste op Zernike voor compensatie van collegegeld

nieuws

Foto: ROOD Groningen

Studenten van de Hanzehogeschool hebben afgelopen maandagochtend een banner opgehangen aan de Van Doorenveste op de Zernike Campus in Groningen.

De studenten hopen met de actie dat de Hanzehogeschool zich uitspreekt voor compensatie van het collegegeld van de twee studiejaren in de coronacrisis. Ook willen de actievoerders studenten aanmoedigen om de landelijke petitie te tekenen, om zo de politiek te bewegen richting compensatie.

“Een maand geleden hingen we de banner al aan het Wiebengacomplex en dit bracht gelijk een gesprek op gang”, vertelt Hanzestudent Anna Speek. “Alleen blijft de reactie van het College van Bestuur uit. Daarom hangen we de banner weer op! We zullen niet stoppen met acties tot het bestuur de moed toont om op te komen voor haar studenten.”

De petitie voor een gratis studiejaar, kwijtschelding van schulden of een monetaire vergoeding voor het coronajaar voor studenten is inmiddels ruim 50.000 keer ondertekend. “Studenten komen op voor waar we recht op hebben, we hebben te vaak het gevoel vergeten te zijn en dat slikken we niet langer”, vertelt GSb-voorzitter Marinus Jongman. “Nu is het tijd voor een eerlijke collegegeldvergoeding voor dit jaar.”