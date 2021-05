SP wil veiligheidsgaranties voor bouw- en isolatiemateriaal in Groninger gebouwen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De gemeenteraadsfractie van de SP wil van het stadsbestuur weten of er in Groningen een reële kans bestaat op een ramp zoals de Grenfell-torenbrand in Londen.

In 2018 zegde minister Ollongren toe aan de Tweede Kamer dat iedere gemeente in Nederland een lijst aan zou leveren met brandgevaarlijke gevels. Dat gebeurde naar aanleiding van de torenbrand die in 2017 plaatsvond in Londen, waarbij 72 mensen om het leven kwamen.

In het BNNVARA-programma Zembla liet een brandweer-vertegenwoordiger donderdagavond weten dat ook in Nederland een reële kans bestaat op een dergelijke brand, omdat materialen die in Nederland op hoogbouwgevels worden geplaatst, niet voldoende worden getest op brandveiligheid.

Kan dit ook in Groningen gebeuren?

De SP wil nu weten of ook in Groningen de kans bestaat dat een dergelijke ramp zich zou kunnen voltrekken. De resultaten van de eerdergenoemde, brandgevaarlijke gevels in de gemeente moet hier een beeld over schetsen, zo stelt de SP.

Ook wil de raadsfractie weten hoe er binnen de gemeente toezicht wordt gehouden op het gebruik van brandveilige bouw- en isolatiematerialen. Daarnaast dringt de fractie aan op actie van het Stadsbestuur. “Er kan en moet meer gebeuren om de veiligheid van onze inwoners te waarborgen”, zo stelt SP-raadslid Bob de Greef.