SP wil grote campus voor internationale studenten op Zernike

Foto Andor Heij Zernike Campus

De fractie van de SP in de Groningse gemeenteraad wil dat er een grote campus voor internationale studenten gerealiseerd gaat worden op Zernike. Dat heeft de partij dinsdagavond laten weten.

Volgens de partij zorgt het toenemende aantal internationale studenten en de groeiende woningnood ervoor dat een campus op Zernike een reëel alternatief is geworden. Ook omdat internationale studenten vaak tijdelijk in de stad verblijven en minder aan de stad gebonden blijven. De duizend woningen die de gemeente nu op Zernike wil bouwen, zijn volgens de SP onvoldoende. De fractie vindt dat de gemeente de campus zelf moet ontwikkelen en exploiteren zodat de investering zichzelf terug kan verdienen.

Woningnood is groot

“Jongeren betalen veel te veel geld voor een kamer, onze stadswijken raken overbelast door grote hoeveelheid kamerverhuurpanden en huisjesmelkers”, vertelt fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Alleen beleggers profiteren van de groeiende woningnood terwijl mensen last hebben van de druk op de woningmarkt. Een campus voor internationale studenten op Zernike kan die druk in één klap verlichten.” Volgens Dijk is de woningnood in de gemeente op dit moment groot. Wachtlijsten, wachttijden en prijzen schieten de pan uit. “Voor vele mensen is een betaalbare woning in onze stad al niet meer te vinden. Daarvoor moeten we bouwen. De campus op Zernike is een deel van de oplossing.”

Schriftelijke vragen

De campus moet ruimte gaan bieden aan 5.000 internationale studenten. Op dit moment wonen er ruim 10.000 internationale studenten in Groningen. De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College en is benieuwd hoe er tegen de plannen wordt aangekeken.