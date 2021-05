SP: ‘Compenseer juridische kosten omwonenden HL Wichersstraat’

nieuws

Foto: Groningen Verdient Beter

De gemeenteraadsfractie van de SP wil dat het Stadsbestuur coulance toont naar een achttal omwonenden van de bouwpunt van Aanpak Ring-Zuid aan de HL Wichersstraat en de Zaayer.

De bewoners, die met zo’n 4.000 euro aan juridische kosten bleven zitten na een uitgerekte bezwaarprocedure, zien nu af van een gang naar de rechter. Ze zitten, zo stelt de SP, bij voorbaat in een ongelijkwaardige machtsverhouding tegenover een grote aannemerscombinatie en overheidsopdrachtgever. De omwonenden vrezen een langslepende, vermurwende rechtszaak en zien daarom af van een gang naar de rechtbank.

Hoewel de SP-raadsfractie stelt dat het Stadsbestuur ‘ongetwijfeld het formeel juridische gelijk heeft’ vindt de SP de houding van de gemeente rond de proceskosten getuigen van een ‘kruideniersmentaliteit’. “Van de kant van de gemeente is het afgelopen jaar op een aantal punten onzorgvuldig met de omwonenden omgesprongen. Door het opschuiven van grens van het bouwterrein is deze pal tegen de tuinen komen te liggen”, aldus SP-raadslid Wim Koks. “Pas na lang aandringen van de omwonenden is een lekke geluidswering geplaatst, om de vervolgens niet verplicht op te nemen in de omgevingsvergunning.”

De omwonenden zitten bij voorbaat in een ongelijkwaardige machtsverhouding, als zij tegenover zich een grote aannemerscombinatie en overheidsopdrachtgever aantreffen, zo stelt Koks: “Het coalitieakkoord staat bol van de voornemens inwoners te ondersteunen tegen de almacht van de overheid, door mensen en niet systemen centraal te stellen.”

De SP zal de kwestie woensdag aankaarten tijdens het Politieke Vragenuur voor de gemeenteraad.