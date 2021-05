Universiteitsraad: SOG verliest, De Vrije Student wint

nieuws

foto: Bob de Vries

Lijst Calimero is komend jaar de grootste partij in de universiteitsraad. De partij behield haar vijf zetels. De SOG verloor één zetel en komt uit op vier. Dat is maandagavond bekendgemaakt.

De Vrije Student gaat van één naar twee zetels en de nieuwe Doughnut Party komt uit op één zetel. De twee personeelspartijen blijven dezelfde zetelverdeling behouden: de Personeelsfractie behield haar acht zetels en de Wetenschapsfractie hield er vier.

Van de studenten stemde 23 procent, een tikkeltje meer dan vorig jaar. Van het personeel ging een kleine 38 procent een stem uitbrengen. Er werd ook gestemd voor de diverse faculteitsraden. Het opkomstpercentage was over het algemeen hoger dan vorig jaar.