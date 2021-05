Snorfietsers moeten vanaf volgend jaar zomer helm dragen

nieuws

Snorfietsers moeten vanaf 1 juli 2022 verplicht een helm dragen. Dat heeft het kabinet besloten.

Doel van de helmplicht is om het aantal verkeersdoden en -gewonden onder snorfietsers omlaag te brengen. Het idee om een helmplicht in te voeren is afkomstig van artsen. Zij zien de laatste jaren veel mensen ernstig gewond raken doordat ze geen helm op hebben. Twee jaar geleden wilde een meerderheid in de Tweede Kamer al dat er een helmplicht voor snofietsers werd ingevoerd. Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Verkeer liet weten dat voor het invoeren van zo’n plicht tijd nodig was omdat het tot veel juridische obstakels leidde. Vrijdag werd duidelijk dat de nieuwe maatregel vanaf volgend jaar ingevoerd kan worden.

Volgens het CBS waren er begin vorig jaar 765.000 snorfietsen in het land. Een snorfiets is te herkennen aan de blauwe kentekenplaat.