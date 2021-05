Slangen kronkelen door binnenstad tijdens brandweeroefening

nieuws

Foto: Brandweer Groningen

De brandweer oefent maandag met een nieuw grootwatervoorzieningssysteem in de binnenstad van Groningen.

Bij het Hoge Der A en de A-brug zijn pompen geplaatst. Vanaf die plek zijn slangen uitgelegd worden door de Brugstraat, het A-Kerkhof en de Stoeldraaierstraat. Op de kruising Stoeldraaierstraat en Zwanestraat ligt het einde van de slangleiding.

Met de oefening wil de brandweer inzicht in hoe de grootwatervoorziening werkt in de nauwe straten in het centrum. De oefening volgt op wekenlange trainingen op industrieterrein Westpoort. Op deze plek hadden de slangen alle ruimte, maar de oefening in de binnenstad moet de brandweer laten zien hoe het systeem gaat werken.

Foto: Brandweer Groningen