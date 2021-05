Sjinkie Knegt schenkt uit dankbaarheid schilderij aan Martini Ziekenhuis

nieuws

Foto: Triple P Entertainment

Shorttracker Sjinkie Knegt heeft zaterdag uit dankbaarheid een schilderij cadeau gedaan aan het personeel van het Martini Ziekenhuis.

Knegt liep twee jaar geleden, in 2019, ernstige brandwonden op bij een ongeluk met een houtkachel. De shorttracker werd vervolgens zeven weken intensief behandeld in het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis. Inmiddels heeft hij zijn sport weer op kunnen pakken en richt hij zich op deelname aan de Olympische Winterspelen die volgend jaar gehouden gaan worden in Peking.

“Mooi om op deze manier iets terug te doen”

Desalniettemin is hij het personeel van het Martini Ziekenhuis niet vergeten en wilde hij graag iets voor hen doen. Samen met de hulp van sponsoren en de Groningse kunstenaar Michel Velt is het kunstwerk tot stand gekomen. Op het kunstwerk is een beeltenis van Knegt te zien. “Het is heel mooi om op deze manier iets terug te kunnen doen voor het Martini Ziekenhuis”, vertelt Knegt. “Ze hebben destijds enorm goede zorg verleend en mede dankzij hen kan ik nu mijn missie op weg naar goud voortzetten.”

Gouden medaille

Het Martini Ziekenhuis spreekt van een prachtig kunstwerk dat voor iedereen als een inspiratiebron kan dienen. “Zowel voor patiënten als medewerkers in het ziekenhuis”, laat brandwondenarts Sonja Scholten van het ziekenhuis weten. “Brandwondenzorg gaat niet alleen over genezen van de brandwonden. De behandeling richt zich op een zo volledig mogelijk herstel van de patiënt om weer te kunnen doen, wat belangrijk is voor de patiënt. Voor Sjinkie was dat weer op het ijs staan en presteren op het hoogste niveau. Sjinkie laat zien dat dat ondanks de littekens toch mogelijk is. Dat alleen is al een gouden medaille waard. Hoe mooi zou het zijn als hij deze ook wint op de Olympische Spelen.”