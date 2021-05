Sigarenmaakster op bezoek in Stad: “Ik hoop wel dat ik een opvolger krijg”

Er zijn er nog maar een paar van in Nederland: mensen die handgedraaide sigaren kunnen maken. Afgelopen zaterdag was sigarenmaakster Ria Bos op bezoek bij Van Dalen Cigars aan de Waagstraat, om de mensen te laten zien hoe dat werkt.

Rinse van Gans, eigenaar van de gloednieuwe sigarenspeciaalzaak aan de Waagstraat nodigde Ria uit: “Heel veel mensen weten niet wat sigaren roken eigenlijk inhoudt. Wat is er dan mooier om te laten zien waar een sigaar uit bestaat. Dat het handwerk is, dat daar heel veel aandacht aan is besteed. En dat het ook een vak is wat in Nederland verdwijnt. Ik wou dat gewoon graag laten zien, en dat past hier ook mooi in de Waagstraat,” vertelt Rinse.

Ria is nog naarstig op zoek naar mensen die haar ambacht ook willen gaan uitoefenen: “Niemand wil er meer tijd in steken. Maar ik hoop wel dat er opvolging komt, dat iemand het wil leren van mij. Dus bij deze!”