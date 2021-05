Sieradenruil aan Guldenstraat; SIX eruit; Lovisa erin

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De sieradenwinkel van SIX aan de Guldenstraat in Groningen verdwijnt en wordt omgebouwd tot een vestiging van Lovisa.

Eind november werd al duidelijk dat winkels van de merken SIX en I AM door het Duitse Beeline waren verkocht aan Lovisa, een sieradenbedrijf uit Australië. Al deze winkels worden daarom omgebouwd en gaan sieraden verkopen onder deze nieuwe merknaam. Het Groningse personeel van de voormalige SIX-winkel gaat onder de nieuwe naam gewoon weer aan de slag.

De winkelketen had, naast de vestiging in Groningen, nog eens 73 andere filialen in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, en Luxemburg.