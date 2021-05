Shared Spaces Haren zet zich in voor gezonder eten

nieuws

Foto: Shared Spaces Haren

In deze tijd is het voor veel mensen moeilijk om gezond en fit te blijven. Ook Shared Spaces Haren merkt dit. Het bedrijf dat ook sport aanbiedt, kreeg steeds vaker vragen over fitheid en voeding in het bijzonder. Daarom startte men een samenwerking met lokale ondernemers.

In Haren Doet lichtte Jochem de Josselin de Jong van Shared Spaces het idee zaterdag toe. “Wij merkten dat mensen vroegen wat ze tijdens corona kunnen doen om fit te blijven want de sportscholen blijven natuurlijk nog dicht. Toen hebben we bedacht voor iedereen die wil gratis bootcamp aan te bieden, eentje voor mensen onder de 27 en eentje voor mensen boven de 27. Daarnaast kregen we steeds meer vragen over voeding. Toen besloten we mei in het teken van voeding te laten staan.”

Met een foodmaand is er extra aandacht voor gezond eten, en dat hoeft niet perse moeilijk te zijn. “We vonden het leuk om met lokale ondernemers samen te werken om te laten zien dat gezond eten leuk is en makkelijker dan men denkt. Mensen die associëren uit eten gaan bijvoorbeeld met wat minder gezond eten”, zegt De Josselin de Jong. “Met Bistro Heerlijk hebben we daarom bijvoorbeeld een box samengesteld waarin je de gezonde opties kunt kiezen. We willen ervoor zorgen dat de opties tot het kiezen van een gezonde keuze makkelijker worden gemaakt.”

Naast Bistro Heerlijk doen nog drie andere ondernemers mee. Zij bieden verschillende soorten pakketten aan. “Wanneer je alle vier pakketten hebt gekocht, krijg je een gratis voedingsconsult van Personal Fit Noord.”

Overigens zet Shared Spaces zich niet alleen in voor de algemene fitheid. Zo wordt er op dit moment bijvoorbeeld kleding ingezameld voor Kledingbank Maxima.

Luister het interview uit Haren Doet terug: