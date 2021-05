Senator Pijlman: “Geen reden om musea dicht te houden”

nieuws

Foto Wouter Holsappel: Groninger Museum Rolling Stones

Er is geen reden om musea nog langer dicht te houden en ook podiumkunsten zouden weer open kunnen. Dat schrijft senator Henk Pijlman (D66) woensdagavond op Twitter.

“Er is geen reden meer om musea dicht te houden. Met inachtneming van anderhalve meter gewoon open”, schrijft Pijlman. “Podiumkunsten ook open met vaccinatiebewijs of negatief testbewijs.” Op dit moment zijn zowel musea als podiumlocaties nog gesloten. Volgens het openingsplan, zoals dat enkele weken geleden door het demissionaire kabinet is gepresenteerd, krijgen zij ruimte vanaf 9 juni. Vanaf die datum mogen culturele instellingen weer open. Vanaf 30 juni zijn evenementen weer toegestaan.

Henk Pijlman zit sinds 2015 in de Eerste Kamer. Van 2004 tot september 2020 was hij voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool. Eerder was hij van 1990 tot 2000 wethouder in de gemeente Groningen.

Er is geen reden meer om musea dicht te houden. Met inachtneming 1.5 meter gewoon open. Podiakunsten ook open met vaccinatiebewijs of negatief testbewijs. — Henk Pijlman (@henkpijlman) May 19, 2021