Schuiling: ‘Investering in Lelylijn zal zich zeker terugbetalen’

nieuws

Een nieuw landelijk regeerakkoord is het moment om te investeren in de Lelylijn. Dat laat burgemeester Koen Schuiling donderdag optekenen in een opiniestuk in Trouw.

Schuiling vindt dat Noord-Nederland gezien moet worden als de brug tussen Bremen en Hamburg. “Vaak kijken we in Nederland niet verder dan onze eigen grenzen, met het noorden als periferie”, zo stelt Schuiling.

De Lelylijn is volgens Schuiling een ontbrekende schakel op de route naar Bremen, zeker nu de Wunderline wordt aangelegd. Ook de bouw van 220.000 woningen in Noord-Nederland, zoals gesteld in het Deltaplan voor het Noorden staat beschreven, maakt de aanleg van de lijn aantrekkelijk, zo stelt de burgemeester.

“De investering van 9,5 miljard euro in het Deltaplan wordt ruimschoots terugverdiend: als de economische potentie van noordelijk Nederland volledig wordt benut, groeit de noordelijke economie met zo’n 24 miljard euro per jaar. Mede namens senatoren in Hamburg en Bremen kan ik zeggen dat deze Duitse steden, net als Groningen, hopen op de komst van de Lelylijn en de aansluiting van Groningen op het noorden.”