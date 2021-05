Scholen in Groningen azen op ANWB verkeersplein

nieuws

Foto: ANWB

Twee scholen uit de stad Groningen hopen een ANWB verkeersplein te winnen. Het gaat om CBS Aquamarijn in Gravenburg en de Boerhaveschool naast de wijk het Hoornse Meer.

Ook CKC De Rietzanger in Eelderwolde doet mee. De school ligt in Drenthe, maar wel in een wijk van Groningen.

Alle scholen geven aan dat er gevaarlijke verkeerssituaties bij de school is of dat leerlingen daarin terecht kunnen komen. Met een verkeersplein zouden de scholen de kinderen les kunnen geven.

Bij de Boerhaveschool is het bijvoorbeeld druk met auto’s en de leerlingen moeten naar een gymzaal elders in de wijk.

Naar de Aquamarijn is maar één toegangsweg die door auto rijdende ouders en fietsende en wandelende kinderen erg druk is.

Bij de Rietzanger is een drukke weg en mogelijk komt er een supermarkt naast, waardoor het nog drukker wordt.

Op een ANWB Verkeersplein kunnen kinderen oefenen met bochten, rotondes, zebrapaden, voorrangssituaties en alles wat ze maar tegenkomen in het echte verkeer. Het parcours wordt met verf uitgezet op het schoolplein en richt zich vooral op fiets- en voetgangers.