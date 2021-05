Schip wat Gerrit Krolbrug ramde van de ketting: “Voer rond 18.00 uur door Oostersluis”

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Het schip de Bodensee is van de ketting. De binnenvaarttanker passeerde dinsdag rond het avonduur de Oostersluis.

De Bodensee ramde vorige week de Gerrit Krolbrug. Daarbij ontstond er grote schade aan het brugdek. Rijkswaterstaat legde na de aanvaring beslag op het schip. De tanker zou ook aan de ketting blijven totdat er een bankgarantie was van de rederij van het schip. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat deze bankgarantie dinsdagmiddag is gegeven en dat daarop de tanker is vrijgegeven.

Het schip lag de afgelopen week stil. Aan het eind van de middag werd duidelijk dat de tanker zou vertrekken toen er bedrijvigheid werd waargenomen. “Na het passeren van de Oostersluis is het schip gekeerd, is rond 19.00 uur opnieuw door de Oostersluis gegaan en heeft nu koers gezet richting Friesland”, meldt Martin Nuver van 112groningen.nl. Het onderzoek van de politie naar de precieze toedracht is ondertussen nog in volle gang.

De Bodensee paseert de Oostersluis: