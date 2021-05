Schip ramt Gerrit Krolbrug, schade enorm, schipper zag brug niet (update)

nieuws

foto: Martin Nuver 112groningen.nl

Een boot heeft even na middernacht de Gerrit Krolbrug over het Van Starkenborghkanaal, aan het einde van de Korreweg, geramd. De schade lijkt heel groot te zijn.

Het ongeluk gebeurde zaterdagochtend vroeg om 00.15 uur. Buurtbewoners hoorden een enorme knal. Toen zij gingen kijken hing de brug helemaal scheef. De brug heeft grote schade opgelopen, maar de boot die de brug ramde heeft ogenschijnlijk geen schade. De schipper heeft aan omstanders verteld dat hij de brug niet had gezien.

Volgens getuigen reed er een scooter over de brug op het moment dat die geramd werd. De bestuurder van de scooter bleef ongedeerd. De politie heeft de brug inmiddels afgesloten voor alle verkeer. Ook de beide loop en fietsbruggen zijn buiten gebruik.

Hoe groot de schade is wordt zaterdag overdag waarschijnlijk bekend. Dan wordt mogelijk ook duidelijk hoe lang de brug buiten gebruik is en wat de gevolgen zijn voor het scheepvaartverkeer. Dat is ook gestremd. Waarschijnlijk wordt zaterdag in de loop van de dag het brugdek met takels weggehaald.

De bruggen over het Van Starkenborghkanaal in de gemeente Groningen lijken nogal een negatieve aantrekkingskracht te hebben op schepen. De Gerrit Krolbrug werd al eerder geramd. Ook de brug bij Dorkwerd was het slachtoffer. De Paddepoelsterbrug werd zelfs dusdanig geraakt door een boot, dat die er sinds 2018 niet meer ligt.