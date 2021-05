Schennispleger aangehouden in Paddepoel

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben dinsdagavond een persoon aangehouden die verdacht wordt van schennispleging. Dat laat de politie weten op haar Instagram-pagina.

In de avond kwam er bij de politie een melding binnen over een schennispleger die zich op zou houden in de wijk Paddepoel. Politiemensen zijn daarop ter plaatse gegaan. In de omgeving van de locatie die was opgegeven werd een persoon aangetroffen die aan het signalement voldeed. De verdachte is daarop aangehouden.

De persoon is overgebracht naar het cellencomplex. De politie is woensdag een onderzoek gestart.

