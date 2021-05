Schade Gerrit Krolbrug bij daglicht groot, vaarverkeer gestremd

nieuws

Foto: Thijs Huisman - 112groningen.nl

De schade aan de Gerrit Krolbrug is bij daglicht groot. In de nacht van vrijdag op zaterdag voer een schip tegen de brug.

De brug hangt scheef op het draaischarnier en een gedeelte van het fundament lijkt te zijn afgebroken. Rijkswaterstaat meldt dat door de aanvaring het scheepvaartverkeer is gestremd. Belangrijkste prioriteit is om dit verkeer zo snel mogelijk weer te hervatten. Voor de brug liggen inmiddels vijftien schepen te wachten. Daarnaast wil men de fiets- en voetgangersbruggen weer snel openen. Ondanks dat deze bruggen niet zijn aangevaren zijn ze op dit moment wel afgesloten.

In de middag meer duidelijkheid

Zaterdagochtend was Rijkswaterstaat druk bezig om de schade aan de brug te inventariseren. De verwachting is dat er in de middag meer duidelijkheid komt over de precieze staat en wat er vervolgens moet gaan gebeuren. Het is niet de eerste keer dat de Gerrit Krolbrug is aangevaren. De brug staat op de nominatie om vervangen te worden.

Oorzaak nog onbekend

Over de precieze oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Een ooggetuige sprak met een bemanningslid van het schip. Die zou gezegd hebben dat ze simpelweg de brug niet gezien hebben.