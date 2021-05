Rutte: “Versoepeling vanaf volgende week woensdag als daling ziekenhuiscijfers duidelijk is”

nieuws

Foto: John den Hollander

Als de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames het toe laat wordt volgende week woensdag de tweede stap gezet in het openingsplan. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte (VVD) dinsdagavond bekendgemaakt op een persconferentie.

“Sinds enkele weken kunnen we weer een aantal uren per dag naar het terras en kunnen we twee mensen thuis op de koffie ontvangen”, vertelt Rutte. “Het zijn de eerste stappen op weg naar een normaal leven. We doen dat heel voorzichtig. Sindsdien zien we drie dingen. We zien dat horecaondernemers en winkeliers erg hun best doen. We zien ook dat de meeste klanten zich heel goed aan de regels houden. Dat verdient een compliment. Het tweede dat we zien is dat we met mooi weer er gretig op uit te gaan. Het onvermijdelijke is dat het daarmee op sommige plekken erg druk wordt, en dat het lastig is om anderhalve meter afstand te houden in de winkelstraten. Daar moeten we op letten. Vooral door niet samen maar in je eentje te winkelen.”

In de Herestraat was het afgelopen weekend te druk en werd er eenrichtingsverkeer ingesteld. Foto: Wouter Holsappel

Zorgen over virus

“Het derde dat we constateren is dat meer mensen zich zorgen zijn gaan maken over het virus. De helft van de mensen aarzelt ook bij verdere versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat is ook logisch, want we zien dat de bedden in de ziekenhuizen vol liggen met coronapatiënten. Maar ook omdat we geschrokken zijn van de beelden van Koningsdag. En die zorgen zijn terecht, zo blijkt uit cijfers. In Amsterdam zijn er na Koningsdag 17 nieuwe clusters ontdekt voor het niet naleven van de regels.”

Balanceer act

“Het is duidelijk dat we aan de ene kant meer behoefte hebben om dingen te kunnen doen, maar aan de andere kant zijn er grote zorgen over de versoepelingen en de effecten er van. Dat is ook precies het dilemma waar we als kabinet mee te maken hebben. We willen niets liever dan ruimte geven aan de samenleving, maar we willen, met het einde in zicht, ook geen fouten maken. Ik heb het eerder een balanceer act genoemd, en dat is het nu nog steeds. Het Outbreak Management Team, het OMT, adviseert om stap twee van het openingsplan pas te nemen als de instroom in de ziekenhuizen op -20 procent staat. Dat klinkt fors, maar de verwachting is dat we dit ergens deze week al halen. Mocht het gaan lukken dan kunnen we vanaf woensdag 19 mei stap twee zetten, maar alleen als de verwachting uit komt. Mocht het tegenvallen dan zullen we komende maandag op de pauzeknop drukken.”

Sportscholen

Mocht er groen licht worden gegeven voor stap twee dan betekent dit dat vanaf volgende week woensdag de sportscholen onder voorwaarden weer open kunnen, en ook zwembaden kunnen dan weer gasten ontvangen. Bezoekers zullen zich moeten gaan houden aan de anderhalvemetermaatregel en er zal een maximum aantal bezoekers gaan gelden van dertig mensen per ruimte. Ook komt er ruimte voor volwassen van 27 jaar en ouder om buiten te sporten in groepen. De groep mag niet groter zijn dan dertig personen, wedstrijden zijn niet mogelijk en kleedkamers blijven gesloten. Ook mogen sekswerkers weer aan het werk.

Als het kabinet volgende week toestemming geeft mogen dierentuinen weer open. Foto: bugdog from FreeImages

Terrassen langer open

Ook voor de zogeheten doorstroomlocaties in de buitenlucht komt er ruimte. Dierentuinen en pretparken zullen open mogen. Daarnaast komt er ruimte voor kunst- en cultuurbeoefening. Zo zullen muziek- en theaterscholen weer onder voorwaarden open mogen. Ook zullen de terrastijden voor de horeca uitgebreid worden. Op dit moment mogen terrassen van 12.00 tot 18.00 uur open, in stap twee zullen de terrassen al om 06.00 uur open mogen tot 20.00 uur in de avond.

Voortgezet onderwijs

Op uiterlijk dinsdag 25 mei wordt er een knoop doorgehakt of de anderhalve meterafstand op middelbare scholen in stand moet worden gehouden. Rutte laat weten dat het OMT opnieuw om advies is gevraagd. Op dit moment moeten leerlingen anderhalve meter afstand van elkaar houden. Hierdoor kunnen leerlingen niet alle dagen naar school.

Vakanties naar het buitenland

Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid heeft verder bekend gemaakt dat het negatieve reisadvies, dat nu voor de hele wereld gaat, na 15 mei niet verlengd wordt. Vanaf 15 mei gaan de kleurcodes in de reisadviezen van Buitenlandse Zaken terugkeren. Landen die vanaf dan op geel staan kunnen dan worden bezocht, al moeten bezoekers wel blijven opletten. “We kunnen weer naar het buitenland, maar helemaal zorgeloos is het niet. We hopen en we verwachten dat er de komende tijd meer kan, en dat meer landen open gaan omdat de vaccinatiegraad stijgt.”