Rutte: “Bibliotheken mogen vanaf 20 mei open als coronacijfers blijven dalen”

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Bibliotheken mogen vanaf donderdag 20 mei hun deuren weer openen. Dat heeft demissionair premier Rutte (VVD) woensdagavond laten weten.

Rutte deed de toezegging in de Tweede Kamer. Veel fracties reageerden eerder op de dag kritisch dat bibliotheken ondanks de aangekondigde versoepelingen dicht moesten blijven. De partijen vinden dit vreemd omdat winkels bijvoorbeeld wel open mogen. Rutte liet weten het eens te zijn met de kritiek. Dit betekent dat bibliotheken op 20 mei weer open mogen. Dit is een dag later dan waarop andere versoepelingen in gaan. Dit heeft te maken met de procedure die geldt voor het versoepelen.

Voorwaarde is wel dat de coronacijfers moeten blijven dalen. Komende maandag neemt het demissionaire kabinet een definitief besluit of de versoepelingen door kunnen gaan.