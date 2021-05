Ruim vijftig bekeuringen en een aanhouding bij scootercontroles in Stad

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij verschillende scootercontroles in de stad heeft de politie donderdagmiddag en -avond 55 bekeuringen uitgedeeld. Ook werd een persoon aangehouden. Dat heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.

De controles vonden plaats op verschillende locaties waaronder op de Hereweg bij het Sterrebos en in een tunneltje tussen Paddepoel en Vinkhuizen bij de Friesestraatweg. In totaal werden er 106 bestuurders gecontroleerd. Van de 55 proces-verbalen gaat het zestien keer om een WOK-melding, twaalf keer vanwege het rijden met een telefoon in de hand, zeven keer vanwege het niet in bezit zijn van een geldig rijbewijs en één keer vanwege het rijden onder invloed.

De aanhouding vond plaats bij de controle aan de Hereweg. Bij de rollerbank-controle aldaar werd een jongedame aangehouden. De vrouw was kort daarvoor met haar bijrijder met een behoorlijk hoge snelheid gespot door een motoragent. Bij de controle bleek het voertuig echter maar 27 kilometer per uur te rijden. Omdat het vermoeden bestond dat er een begrenzer was geïnstalleerd werd de scooter nader geïnspecteerd. De situatie liep daarop dermate uit de hand dat de vrouw aangehouden moest worden. De begrenzer werd uiteindelijk gevonden. Uiteindelijk werd er een snelheid van 52 kilometer per uur gemeten, terwijl er een snelheid van 25 kilometer per uur is toegestaan. De vrouw heeft bekeuringen gekregen voor het beledigen van agenten, het geïnstalleerd hebben van een begrenzer en kreeg ook een prent voor de snelheid.