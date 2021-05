RUG onderzoekers rekken ‘biologische klok’ met vier uur op

nieuws

Afbeelding via Pixabay

Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Nagoya University in Japan zijn erin geslaagd om de biologische klok van levende cellen medisch op te rekken. Dat blijkt uit een onderzoek, wat woensdag werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

Alle cellen in een lichaam, waaronder dat van de mens, volgen een cyclus van 24 uur, de biologische klok. Verstoring van deze 24-uurscyclus is slecht voor de gezondheid, omdat deze klok in bepaalde organen of weefsels verkeerd kan gaan lopen, bijvoorbeeld als mensen veel nachtdiensten moeten draaien op hun werk.

Het team van wetenschappers heeft daarom een middel ontwikkeld, wat de 24-uurs cyclus langer kan maken. In weefsels van muizen konden de onderzoekers de biologische klok met vier uur verlengen, waardoor de cellen in een cyclus van 28 uur gingen werken. Onder invloed van licht kan de biologische klok worden ‘geschakeld’ tussen de twee cycli.

Hoewel het systeem in het laboratorium werkt, moeten mensen met een jet lag, of problemen met de wisseling tussen zomer- en wintertijd, nog wel even wachten op een werkend medicijn. ‘We hebben een heel nieuw onderzoeksterrein open gelegd”, zo stelt hoofdonderzoeker Dušan Kolarski op de website van de RUG. “ Maar ons doel is niet hun jet lag te doen verdwijnen, maar om meer te leren over het effect van longdaysine (de naam van het middel) op de fysiologie. Op den duur zal dit ons in staat stellen om heel lokaal de dag/nacht cyclus aan te verstoren of juist te herstellen.”