RTV Noord wint NL Award met #TouEem-project

nieuws

Foto: RTV Noord

RTV Noord heeft donderdagavond een NL Award in de categorie ‘Innovatief journalistiek project’ gewonnen van de Regionale Publieke Omroep met het project #TouEem.

Met het project, wat begin 2020 werd opgestart, ging de omroep de strijd aan met anoniem gescheld op sociale media. De regels op de Facebookpagina van RTV Noord aangescherpt en er werd een livestream uitgezonden, waarin scheldkanonnades en belediging werden voorgelezen.

In de strijd om de NL Award versloeg RTV Noord onder andere Omroep Brabant en Omroep Gelderland. De jury noemt het #TouEem-project ‘een groot voorbeeld voor de rest van de omroepen in Nederland. Een innovatie waar je lef voor nodig hebt.’ “Veel redacties klagen steen en been over hoe op social media mensen tekeer kunnen gaan, RTV Noord laat het daarbij niet zitten¨, aldus de jury.