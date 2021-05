RTV Noord noteerde vorig jaar opnieuw rode cijfers

nieuws

Foto: RTV Noord

Met een verlies van 116.087 euro liet RTV Noord in 2020 voor het derde jaar op rij rode cijfers optekenen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de omroep over vorig jaar.

De rode cijfers blijven wel lager dan die de omroep over 2019 noteerde. De omroep zette in 2020 een flink besparingsprogramma in, waardoor het verwachte verlies beperkt bleef. Wat betreft reguliere activiteiten financieel net in de zwarte cijfers, maar door een éénmalige voorziening ‘langdurig zieken’ ter grootte van 175.000 euro komt het resultaat

negatief uit.

Hoewel de omroep nog steeds de meeste mensen via de televisie weet te bereiken, zit met name de website van RTV Noord in de lift. Het aantal luisteraars naar de radio-uitzendingen nam wel af. De stevige concurrentie, zowel regionaal als nationaal, zorgt al een aantal jaren op rij voor een dalende tendens, zo stelt de omroep. Ook het groeiende online aanbod van muziekstreaming en podcasts zorgt voor sterke concurrentie.