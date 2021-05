Rover pleit voor treinverbinding naar Zernike

nieuws

Foto: Wessel de Jong

Reizigersvereniging pleit voor een treinverbinding naar de Zernike Campus. Dat schrijft de Groningse afdeling in een inspraakreactie op de plannen voor de ontwikkeling voor ‘De Suikerzijde’.

De Suikerzijde is een te realiseren woonwijk op het voormalige Suikerunie-terrein. Uit plannen blijkt dat deze wijk een station krijgt op de spoorlijn Groningen-Leeuwarden. “Daar zijn we tevreden mee, maar met een treinverbinding naar Zernike is geen rekening gehouden”, laat Rover weten. De reizigersvereniging pleit voor een treinverbinding tussen De Suikerzijde, via Paddepoel en Vinkhuizen, naar Zernike.

Ontwikkelingen pleiten voor treinverbinding

De gemeente wil niet verder gaan dan een busverbinding. Rover zegt op haar beurt dat er allerlei ontwikkelingen zijn die voor een treinverbinding pleiten. Daarbij noemt men onder andere de verdubbeling van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden, de Lelylijn, de Wunderline en de Nedersaksenlijn. Ook noemt men de invoering van het betaald parkeren in een groot deel van de stad. “Met een betere ov-verbinding haal je meer forensen uit de auto. Dat draagt bij aan het verminderen van het klimaatprobleem en de verkeersoverlast.”

Hubfunctie

Het nieuwe station in De Suikerzijde moet volgens de gemeente een belangrijke hubfunctie krijgen voor het stadsdeel. Vanaf het station gaan goede directe doorgaande treinverbindingen ontstaan richting Leeuwarden en het Hoofdstation en op termijn richting het Europapark. Ook zouden scholen in Vinkhuizen en de Zernike Campus beter bereikbaar worden. Rover noemt de woorden bemoedigend maar zou in plaats van een bus richting Zernike liever kiezen voor een trein.