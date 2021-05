nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

De hulpdiensten zijn maandagmiddag uitgerukt naar The Student Hotel aan het Boterdiep in Groningen.

Volgens de brandweer was aangebrand eten in een magnetron de oorzaak van de rookontwikkeling in het pand.

De brandweer gaat het pand ventileren en keert daarna terug naar de kazerne.