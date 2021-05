Rookontwikkeling bij knutselen leidt tot inzet brandweer

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zondagmiddag in actie komen aan de Edelsteenlaan in de Groningse wijk Vinkhuizen voor een vermeende brand in een schuurtje.

De melding van de brand kwam rond 15.15 uur binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een schuurtje waar wat fietsen in staan opgeslagen”, vertelt brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd. “Daar was men aan het knutselen toen er op een gegeven moment rookontwikkeling ontstond. De bewoners vertrouwden het niet en hebben de hulpdiensten gebeld. Wij zijn ter plaatse gekomen en hebben een onderzoek ingesteld.”

Volgens Oosterheerd werd er geen vuurhaard ontdekt. De brandweer kon al snel weer terugkeren naar de kazerne.