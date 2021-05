Ring-Zuid komend weekend deels dicht voor verkeer richting Drachten

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat

Vanaf aanstaande vrijdagavond (22.00 uur) tot en met volgende week maandagochtend (06.00 uur) is de zuidelijke ringweg afgesloten vanaf het Julianaplein tot en met de afrit Groningen-West. Tijdens deze afsluiting wordt het verkeer omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg.

In de nachten tijdens dit weekend is ook het gedeelte vanaf knooppunt Euvelgunne tot het Julianaplein afgesloten voor verkeer. Overdag is dit weggedeelte gewoon te gebruiken.

Tijdens dit weekend worden er buispalen aangebracht voor de bouw van het nieuwe viaduct over de Paterswoldseweg. Vanwege de veiligheid is het volgens Combinatie Herepoort noodzakelijk om een rijbaan van de zuidelijke ringweg af te sluiten.