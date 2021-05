Rijkswaterstaat: “Vanavond kranen opbouwen, morgenochtend hijsen”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Naar alle verwachting wordt zondag duidelijk hoe groot de schade aan de Gerrit Krolbrug precies is. Rijkswaterstaat laat weten dat zondagochtend de hijswerkzaamheden gaan beginnen.

“Zaterdagavond gaan we de kranen opbouwen die we nodig hebben voor de hijswerkzaamheden”, vertelt Henk Middendorp van Rijkswaterstaat. “We verwachten hier tot 20.00, 21.00 of 22.00 uur mee bezig te zijn. Daarna sluiten we alles af. We zetten verkeersregelaars in zodat er een veilige situatie ontstaat. Morgenochtend, bij het krieken van de dag, beginnen we met de hijswerkzaamheden. We hijsen dan als het ware de brug weer op het ponton. Dan zal ook duidelijk worden hoe groot de schade precies is en wat we verder kunnen doen. Kunnen we de brug dan nog operationeel krijgen of moet het ontmanteld worden? Op die vraag kunnen we dan pas een antwoord geven.”

Deadline is maandagochtend

Voor de werkzaamheden geldt er ook een deadline. “Dit is een verbinding waar 15.000 fietsers dagelijks gebruik van maken. Zolang er hier gewerkt wordt blijft de verbinding afgesloten, dus ook de voetgangersbruggen. Maandagochtend willen we klaar zijn, zodat dan in ieder geval de hoge bruggen weer gebruikt kunnen worden. Dat is echt ons streven, onze deadline.”

De Gerrit Krolbrug werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangevaren door een binnenvaarttanker. Veel mensen kwamen zaterdag een kijkje nemen bij de brug om de schade met eigen ogen te aanschouwen.