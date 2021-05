Rijkswaterstaat: ‘Streven heropening loopbruggen van Gerrit Krolbrug blijft vandaag’

nieuws

De werkzaamheden bij de Gerrit Krolbrug zijn maandagmiddag nog in volle gang. Rijkswaterstaat hoopt dat de loopbruggen nog ergens op de maandag weer open kunnen, zo meldt de dienst maandagmiddag.

De prognose was dat de brug maandagochtend weer open kon voor schepen, fietsers en voetgangers. Dit is niet gelukt. Henk Middendorp van Rijkswaterstaat vertelt wat er misging. “Dit is een oude brug gemaakt van oud staal. Dat staal gedraagt zich toch anders dan het staal van tegenwoordig. Je gaat dan veel rekenen en dan doet de brug toch iets anders dan je van tevoren had.”

Middendorp hoopt dat het nu wel goed zal gaan met de werkzaamheden. “Er kan altijd iets misgaan, maar we hebben alle risico’s zo goed mogelijk geïnventariseerd en daar maatregelen op genomen. We gaan ervan uit dat het nu goed gaat komen.”

Als de werkzaamheden klaar zijn, gaat de brug eerst alleen open voor het scheepsverkeer. Daarna worden de kranen weggehaald en gaat de fiets- en voetgangersbrug weer open.

Ook bij de werkzaamheden aan de #GerritKrolbrug staat #veiligheid voorop. Na vrijgeven van de vaarweg wordt eerst het zware materieel opgeruimd voordat de loopbruggen aan weerszijden van de brug veilig open gesteld kunnen worden voor voetgangers en fietsers. Streven is vandaag. — Rijkswaterstaat Noord NL (@RWS_NN) May 17, 2021