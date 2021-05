Rijkswaterstaat: “Het gaat goed, werkzaamheden verlopen volgens planning”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De werkzaamheden bij de Gerrit Krolbrug verlopen volgens planning. Dat laat Rijkswaterstaat zondagmiddag weten.

“We zijn vanochtend rond 07.00 uur begonnen”, vertelt Baudina Schaafsma van Rijkswaterstaat. “De laatste stand van zaken is dat het goed gaat, en dat alles ook volgens planning verloopt. Wel is het een proces dat heel gestaag gaat, en dat we ook heel zorgvuldig uit willen voeren.”

Brug terug buigen

Zaterdagavond werden er bij de brug twee Mammoet-kranen opgebouwd. “Daarmee tillen we het brugdek heel langzaam omhoog”, vertelt Henk Middendorp van Rijkswaterstaat. “Dan gaan we kijken of de brug langzaam terug buigt in zijn oorspronkelijke staat. Dat is de hoop die we hebben. Lukt dat niet, dan gaan we het hele brugdek optillen, dan draaien we het op zijn as op het ponton en dan leggen we de brug in een geopende stand zodat het scheepvaartverkeer hernomen kan worden. Dan kunnen we ook de fiets- en voetgangersbruggen weer vrijgeven, zodat daarmee de situatie gestabiliseerd is. Dat zorgt er ook voor dat we dan rustig na kunnen gaan denken wat we met het brugdek willen gaan doen.” De verwachting is dat de werkzaamheden zondag de hele dag gaan duren.

De werkzaamheden trekken zondag veel belangstelling. Foto: Martin Nuver – 112groningen.nl

Ponton onder de brug

De werkzaamheden trekken zondag ook veel bekijks. Zij zien dat er ook op het water gewerkt wordt. “Ze hebben een ponton onder de brug geschoven”, laat een verslaggever weten. “Daar is een constructie op gebouwd die er voor moet zorgen dat de brug niet terug kan zakken als deze centimeter voor centimeter wordt opgetild.” Uit voorzorg zijn er ook drijvers in het water gelegd. Om de brug aan te drijven wordt er olie gebruikt. Mocht bij de werkzaamheden deze leiding knappen dan kan de olie direct ingedamd worden.

Scheepvaartverkeer

Door de aanvaring is het scheepvaartverkeer over het Van Starkenborghkanaal nog altijd gestremd. “Die situatie is ook niet veranderd”, zegt Schaafsma. “Er liggen nog altijd twintig schepen te wachten. Zij kunnen pas weer verder als de vaarweg wordt vrijgegeven. Deze schepen kun je niet zo maar even keren. Dat gaat niet.” Het overige scheepvaartverkeer is inmiddels geïnformeerd. “Zij zijn op de hoogte van de stremming en kunnen in een vroeg stadium een andere route kiezen.”

