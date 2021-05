Gerrit Krolbrug weer open voor scheepvaart, loopbruggen vanaf 22.00 uur open

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het is Rijkswaterstaat maandagavond gelukt om de aangevaren Gerrit Krolbrug in een geopende stand te krijgen. Het scheepvaartverkeer is inmiddels hervat, de loopbruggen gaan vanaf 22.00 uur open.

“Het laatste nieuws is dat het gelukt is om de brug weer op de spil te plaatsen”, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. “Dat dit gelukt is, is ook heel mooi nieuws. Hierdoor kan de brug weer draaien. We hebben de brug inmiddels met behulp van een kraan op de kant kunnen draaien, in een geopende stand. Ook in de positie die we graag willen.” Nadat de brug open was gedraaid, en de beide Mammoet-kranen in waren gepakt, kon het scheepvaartverkeer hervat worden. Rond 20.30 uur passeerde het eerste vrachtschip. Door de aanvaring waren er zo’n twintig schepen gestrand.

Loopbruggen

De loopbruggen gaan maandagavond om 22.00 uur open. “Dinsdagochtend om 10.00 uur gaat één van de bruggen weer enige tijd dicht vanwege opruimwerkzaamheden. In de loop van de dag zullen de bruggen vervolgens definitief open gaan. Het scheepvaartverkeer zal geen hinder ondervinden van deze opruimwerkzaamheden.”

Aanvaring

De Gerrit Krolbrug werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangevaren door een binnenvaarttanker. Het afgelopen weekend is er druk gewerkt om het scheepvaartverkeer op het Van Starkenborghkanaal te kunnen hervatten. De deadline om de werkzaamheden maandagochtend af te ronden werd niet gehaald. Men kreeg te maken met een tegenvaller omdat er water in een drijver stroomde.

En het eerste schip vaart weer door! #GerritKrolBrug pic.twitter.com/Cf4AjmKqGg — Liesbeth vd Wetering (@Liesbeth050) May 17, 2021