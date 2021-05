‘Restaurants en musea mogelijk op 5 juni al open’

nieuws

Foto Wouter Holsappel: Groninger Museum Rolling Stones

Het demissionaire kabinet overweegt om de volgende stap in het openingsplan niet op 9 juni maar op zaterdag 5 juni te zetten. Dat laten bronnen in Den Haag aan de NOS weten.

Reden om de stap sneller te zetten is omdat het de goede kant op gaat met de besmettingscijfers. Bij de derde stap gaat het om het openen van restaurants, waarbij er echter nog geen alcohol mag worden geschonken. Ook mogen culturele instellingen als musea weer open en mag je thuis weer vier mensen ontvangen.

Oorspronkelijk zou de derde stap op 1 juni worden gezet. Begin mei werd er echter een streep gezet door dit plan omdat het aantal besmettingen en het aantal patiënten in de ziekenhuizen nog erg hoog lag. Coronadeskundigen zijn echter optimistisch over de laatste ontwikkelingen in het land, zo is zaterdag gebleken tijdens het Catshuisoverleg van het kabinet.